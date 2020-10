Movida, il video di Napolitoday arriva a "La Vita in diretta"

La movida napoletana fa discutere e dopo l'ordinanza della Regione Campania arriva anche su Rai 1.

La Vita in diretta, il programma condotto da Alberto Matano, ha rilanciato il video pubblicato da Napolitoday il 27 settembre scorso in cui venivano mostrati assembramenti di centinaia di persone, quasi tutte senza mascherine, all'interno di locali del litorale di Bagnoli.

Un servizio che ha suscitato anche la reazione del presidente della X Muncipalità Bagnoli-Fuorigrotta, Diego Civitillo, il quale ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica per individuare quali siano le strutture che non hanno rispettato le norme anti-Covid.

Rai

Oltre alle immagini pubblicate dal nostro giornale, alla Vita in diretta si è discusso anche dell'ordinanza della Regione Campania che ha limitato l'organizzazione di feste private e ricevimenti. In collegamento ada Napoli è intervenuto anche il cantante neomelodico Gianni Fiorellino, il quale si è detto preoccupato dell'economia del settore e del futuro dei lavoratori dell'indotto delle cerimonie.

Incalzato da Matano sulla necessità di misure per la riduzione dei contagi, Fiorellino ha assicurato che, fino a oggi, le strutture per i ricevumenti hanno attuato tutte le disposizioni previste dalla norma nazionale. "Purtroppo non basta" è stata la chiosa del giornalista.