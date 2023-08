Addio a Toto Cutugno, il ricordo dell'amico Massimo Ranieri

"Ciao Toto, porterò sempre con me la tua gentilezza e signorilità. Grazie per la musica che ci hai lasciato. R.I.P.". È così che Massimo Ranieri ricorda Toto Cutugno, spentosi oggi all'età di 80 anni a Milano. I due condivisero il palco dello show che conduceva sulla Rai il partenopeo, "Sogno e son desto", nella puntata che andò in onda il 13 settembre del 2014, quasi dieci anni fa.

Toto Cutugno è morto dopo una lunga malattia mentre era ricoverato al San Raffaele.