Morto Sergio Zavoli, se ne va uno dei grandi pensatori della tv italiana

E' morto, a 96 anni, Sergio Zavoli, giornalista, scrittore, grande autore televisivo, politico. Nato a Ravenna nel 1923, già dagli anni '40 è in Rai come giornalista. Ha felicissime intuizioni come autore tv: immagina e concretizza il Processo alla Tappa, trasmissione che spiega il Giro d'Italia cone le parole dei suoi protagonisti, negli anni '60. Nasce Tv7, il rotocalco di reportage tv che imposta un nuovo racconto televisivo, lento, garbato, autoriale. Nei suoi quasi 70 anni in Rai, si segnalano grandi reportage come "Nascita di una dittatura" e "La notte della Repubblica".

In Rai è stato direttore (negli anni '80) e, in anni recenti, quelli della politica attiva, presidente della Commissione di Vigilanza. Legatissimo a Napoli, fu direttore del Mattino negli anni '90. Solo nel 2007 arrivò la laurea Honoris Causa in Editoria, comunicazione multimediale e giornalismo tributatagli dall'Università di Roma Tor Vergata.

Eletto deputato con i DS nel 2001, poi transitò nell'Ulivo e quindi nel Pd. Era 'Un socialista di Dio', per citare il suo libro vincitore del premio Bancarella nel 1981. Se ne va uno dei più grandi pensatori della tv italiana, che negli ultimi anni aveva fortemente evidenziato il declino culturale dei contenuti proposti dal piccolo schermo.