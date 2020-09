Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Gianpaolo Santoro

Lutto nel giornalismo napoletano. E' morto Gianpaolo Santoro, brillante cronista, negli anni '80 (quelli del boom di vendite) al Mattino diretto da Pasquale Nonno. Santoro - morto per un attacco cardiaco - viveva nel casertano e dirigeva alcune testate. Fra queste Italia-Israele-Today, progetto per il quale lavorava Gerardo Verolino, che così lo ricorda: "Comunico, con profondo dolore, la scomparsa di Gianpaolo Santoro, direttore di “Italia-Israele-Today”. Grande impaginatore e brillante titolista. Appassionato di giochi da tavolo e di ippica. Tifoso dell’Inter. Abbiamo collaborato insieme, quotidianamente, dall’inizio della splendida avventura di Italia-Israele-Today un sito di notizie che ha raggiunto, in breve tempo, una posizione di rilievo. Ha lavorato fino all’ultimo per garantire un’informazione la più completa e puntuale. Ciao Gianpaolo".

