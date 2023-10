Mixed by Erry, i fratelli Frattasio: "Non eravamo pronti a questo successo"

Se gli avessero detto che a 40 anni dal boom delle cassette pirata sarebbero tornati sulla cresta dell'onda non ci avrebbero mai creduto. I fratelli Frattasio, in arte Mixed by Erry, stanno vivendo una seconda giovinezza dopo il film di Sydney Sibilia che ha riportato in auge la loro storia. Una nuova primavera fatta di serate e musica, come loro stessi hanno raccontato sul palco del Premio San Gennaro World.

Gianni Simioli, ideatore e direttore artistico della manifestazione, li ha voluti a tutti i costi perché, al netto gli errori con la legge, sono riusciti a raggiungere un sogno e a far arrivare la musica anche a chi non poteva permetterselo. "Abbiamo scoperto che la gente vede in noi la nostalgia degli Anni '80 - spiega Enrico Frattasio - Ma ci ha sorpreso vedere i tanti giovani che ci seguono. Avevamo paura che su di noi potesse esserci un po' di discriminazione, invece anche i giornali stranieri ci hanno trattato benissimo e a chiamarci per le serate sono anche professionisti di alto livello. Per noi è un miracolo essere qui, oggi, a ritirare un premio a pochi metri da dove tutto è nato".

Felicità, ma anche un pizzico di rammarico perché tutto si sarebbe potuto riaccendere prima: "Avremmo avuto più energie per seguire tutto quello che ci sta accadendo - ammette Peppe - Per noi la storia era chiusa in un cassetto. Quando, poi, l'abbiamo rispolverata ci siamo resi conto che piace a tutti. Ci stiamo divertendo, anche se un po' troppo tardi". L'emozione è evidente sul volto di Angelo Frattasio: "Essere premiati qui è qualcosa di incredibile. Cosa chiedo a San Gennaro? Un po' di salute per continuare a divertirci".