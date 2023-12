Miriam Landi ospite di Next Generation (NA)

Prosegue la seconda edizione di Next Generation (NA), progetto crossmediale di 4 puntate organizzato dall’Assessorato al Lavoro e alle Politiche Giovanili del Comune di Napoli, con la direzione scientifica del SocietingLAB in collaborazione con l’Osservatorio Giovani del Dipartimento di Scienze Sociali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Il format è portato avanti con mezzi di comunicazione digitali e con il supporto di prestigiosi partner media quali Repubblica, NapoliToday, radio Kiss Kiss e Videometro.tv.

Sulla scorta del successo ottenuto dalla prima edizione - che lo scorso anno ha raggiunto più di 2 milioni di giovani - Next Generation (NA) si propone di avviare una campagna di consapevolezza volta ad avvicinare l’amministrazione comunale alle reali esigenze dei giovani di Napoli nella convinzione che, troppe volte, le istituzioni non riescono ad intercettare tensioni, sogni e desiderata delle nuove generazioni. Questo vuoto è spesso riempito da un uso non sempre critico delle piattaforme social che spesso sono “abitate” da personaggi che, seppur popolari, non sempre mostrano stili di vita e prospettive edificanti, soprattutto per chi non ha ancora strumenti critici forti e consolidati.

A partire da questi ragionamenti, anche quest’anno sono stati individuati 4 influencer positivi: Miriam Landi, Jacopo Cardillo (Jago), Fernanda Pinto e Carola Moccia (La Niña). La parola influencer viene utilizzata proprio nella volontà di risignificarne il senso, guardando non solo alle metriche di vanità (numero di like e follower sui social), ma al reale impatto trasformativo che giovani come loro, nel proprio agire pubblico, possono avere sui loro coetanei (e non solo).

Le puntate di Next Generation vedono l’assessore Chiara Marciani intervistare i quattro giovani ospiti le cui storie emblematiche sono spesso storie collettive e che possono indicare preziose vie di fuga verso una visione rinnovata della Città.

Il 21 dicembre, il format ha visto come ospite la content creator Miriam Landi. Di seguito, il video dell'intervista: