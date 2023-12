I 30 migliori album italiani del 2023 secondo Rolling Stone: 3 napoletani nella top 6

La nota rivista musicale "Rolling Stone" ha stilato la classifica dei 30 migliori album italiani del 2023. Sono ben tre gli artisti napoletani nella 'top 6' della graduatoria.

A finire sul podio è Geolier con "Il coraggio dei bambini". Quinta piazza, invece, per Tropico con "Chiamami quando la magia finisce", seguito in sesta dai Thru Collected con "Il grande fulmine".

A guidare la graduatoria è Tedua con "La divina commedia", che precede Colapesce e Di Martino con "Lux Eterna Beach".

Questa la recensione di Rolling Stone per gli album degli artisti napoletani:

Geolier (Il coraggio dei bambini): "Se il 2023 è stato l’anno di Napoli (e del Napoli) sembra logico che un disco 100% napoletano come Il coraggio dei bambini sia stato il più ascoltato su Spotify Italia nel 2023. A soli 23 anni, Geolier è arrivato al secondo disco (dopo Emanuele) convincendo pubblico, critica e – soprattutto – colleghi. Storytelling di strada, ma anche ritornelli, flow e rime dense. Superato l’ostacolo della lingua (ma come si dice da sempre il napoletano è il miglior dialetto italiano per sonorità), Il coraggio dei bambini è un audiolibro sulla vita di quartiere".

Tropico (Chiamami quando la magia finisce): "Magari qualcuno non conosceva Tropico (all’anagrafe Davide Petrella), ma sicuramente conosceva le sue canzoni. È lui uno degli autori pop più importanti di questo paese. Qui ha messo insieme i “suoi” brani, le canzoni che ha scritto per sé, tirando fuori un disco in cui non si salta una traccia. C’è tanta Napoli, ci sono tanti artisti che stima e che cantano con lui creando mondi sonori distinti. Da Cremonini a Mahmood a Joan Thiele (Fiore è una delle migliori del disco), c’è finalmente l’opera di uno che ha scritto tante canzoni per altri che riesce a farti dimenticare che ha scritto tanti pezzi per altri. Se non l’avete ancora ascoltato, questo è il momento".

Thru Collected (Il grande fulmine): "Avere più brani nel disco (30) che anni (i componenti si aggirano tutti sulla ventina) è una rarità, ma i Thru Collected questo sono. Il numeroso collettivo napoletano conferma quanto di ben mostrato con Discomoneta vomitando la giovinezza su di un progetto di un’ora e venti minuti di bedroom pop in chiave ADHD. Paradossalmente nella sua ricerca di futuro Il grande fulmine suona come uno dei migliori dischi degli Amari, ma con molta più follia e ambizione. Segnatevi un nome: Sano. Lui potrebbe davvero essere il futuro di tutto questo".