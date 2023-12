Nathalie Caldonazzo su Troisi: "Massimo manca all'umanità"

“Io penso che Massimo, come essere umano, manchi proprio all’umanità. Manca la sua tenerezza, la sua umiltà, il suo essere sotto le righe in un mondo di grande egocentrismo. La sua era una figura pura, che prendeva di mira se stesso. Far ridere prendendo di mira se stessi, le proprie fragilità, non è facile. Ed è quello che ha colpito il cuore di tutti". Così Nathalie Caldonazzo, in una lunga intervista rilasciata al programma di Rai 2 "Storie di donne al bivio", ha ricordato l'ex compagno Massimo Troisi.

"Quando è morto avevo 24 anni. Avevo perso cinque anni prima mio padre. Puoi pensare prima o poi di perdere un padre, anche se l’ho perso giovanissima. Mentre di perdere un compagno non ci pensi. Sono regredita in quel momento, mi sono nascosta dietro la gonna di mia madre per un anno", ha aggiunto l'attrice.

Nathalie Caldonazzo ha ricordato anche gli inizi della storia con il leggendario attore napoletano: "All’inizio del rapporto con Massimo non gli davo un giorno di tempo. Ma a volte dalle storie da cui ti aspetti meno, poi hai una sorpresa, proprio perché non hai aspettative. Lo vedevo uno a cui piacevano molto le donne, però era pigro, quindi se le faceva presentare da un suo amico, non gli piaceva uscire. Era timido? No, zero. Con le donne non era per niente timido. Abbiamo cominciato subito con una bruttissima litigata, a porto Rafael, poi dopo è esploso tutto".