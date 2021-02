Massimo Troisi, film e sketch da rivedere in streaming

Massimo Troisi avrebbe compiuto oggi 68 anni. Il leggendario attore napoletano nacque, infatti, a San Giorgio a Cremano il 19 febbraio 1953.

Per non dimenticare e continuare a godersi pezzi di storia del cinema italiano, Claudio Pizzigallo per Today.it ha raccolto i titoli e i link di tutti i film e gli show comici con protagonista Massimo Troisi che si possono rivedere sulle piattaforme di streaming, da Disney+ a Netflix, da Amazon Prime Video a Infinity, passando per RaiPlay.

Ricomincio da tre (1981)

Dove vederlo: Netflix, Amazon Prime Video, Timvision

L'esordio al cinema di Troisi, come attore ma anche come regista e sceneggiatore. Gaetano decide di trasferirsi a Firenze e di ricominciare da tre. "Da zero" lo corregge Raffaele / Lello Arena. "Nossignore, tre cose mi sono riuscite nella vita, perché devo perdere pure quelle?"

Morto Troisi, viva Troisi! (1982)

Dove vederlo: RaiPlay

Un geniale reportage che Troisi fece inscenando la sua morte. Il film fu ri-trasmesso dalla Rai il giorno della sua morte, il 3 giugno 1994. Nello spezzone qui sotto, il "ricordo" di Carlo Verdone, Roberto Benigni, Renzo Arbore e Maurizio Nichetti.

Scusate il ritardo (1982)

Dove vederlo: Disney+

Secondo film cinematograico con regia e soggetto di Troisi, che qui interpreta Vincenzo, un giovane che non riesce ad assumersi responsabilità neanche quando si fidanza con Anna / Giuliana De Sio.

Non ci resta che piangere (1984)

Dove vederlo: Disney+

Il famosissimo e citatissimo film con Troisi e Roberto Benigni. Impossibile non aver sentito almeno una delle numerosissime battute di Non ci resta che piangere. E difficilissimo scegliere un solo video tra le tantissime (quasi 1500...) scene degne di essere riportate.

Le vie del Signore sono finite (1987)

Dove vederlo: Disney+

Film storico, ambientato in epoca fascista. Troisi è Camillo, un barbiere che ha perso l'uso delle gambe per un disturbo psicosomatico.

Il viaggio di Capitan Fracassa (1990)

Dove vederlo: Infinity

Film di Ettore Scola, in cui Troisi è Pulcinella, membro di una sgangherata compagnia teatrale che si imbatte in un un ragazzino orfano, nobile decaduto.

Pensavo fosse amore, invece era un calesse (1991)

Dove vederlo: Disney+

Ultimo film di cui Troisi è regista e sceneggiatore. Qui è Tommaso, titolare di una trattoria, che si lascia con Cecilia, la sua ex gelosissima fidanzata interpretata da Francesca Neri.

Il Postino (1994)

Dove vederlo: Disney+

L'ultimo struggente film di Massimo Troisi, morto poche ore dopo la fine delle riprese: fu candidato a 5 Oscar, ma vinse solo quello per la colonna sonora. In questo film, ispirato al libro "Il Postino di Neruda" di Skarmeta, interpreta Mario, innamoratissimo di Beatrice (Maria Grazia Cucinotta), che per conquistarla si fa consigliare dal poeta Pablo Neruda (Philippe Noiret).

Gli sketch comici con La Smorfia

Dove vederli: RaiPlay

Su RaiPlay si trovano molti spezzoni di show comici di circa quarant'anni fa, ai tempi in cui Troisi faceva parte de La Smorfia con Arena e De Caro. A questo link il leggendario programma di fine anni '70 Nonstop, con il meglio della comicità italiana dell'epoca e forse di sempre. A quest'altro link la puntata "Il bel Vesuvio blu" della trasmissione del 1980 'Giochiamo al varietè'.

