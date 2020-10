Massimo Ranieri torna in tv con "Qui e adesso": show e confidenze del grande cantautore

Cambia nome il programma che il grande cantautore e showman Massimo Ranieri porterà, da novembre, su RaiTre. Non più "Oggi è un altro giorno", come erroneamente segnalato durante la presentazione dei palinsesti Rai (il titolo è in realtà quello del programma di Serena Bortone) ma "Qui e adesso". Sarà uno show in cui Massimo Ranieri si dividerà tra palcoscenico e camerino tra spettacolo e racconto, tra le chiacchiere intime, gli aneddoti e il vulcanico intrattenimento che solo Ranieri sa offrire.

Da novembre in prima serata su RaiTre, per ora Massimo Ranieri si sta concentrando sulla scrittura delle puntate, come dimostra un recente post su Instagram.