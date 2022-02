Sanremo 2022, l'omaggio di Massimo Ranieri a Pino Daniele nella serata "cover"

La quarta serata del festival di Sanremo 2022 sarà quella dedicata alle "cover". Grande attesa per Massimo Ranieri che omaggerà Pino Daniele.

L'artista napoletano eseguirà, infatti, in coppia con Nek, "Anna verrà", indimenticabile brano dell'uomo in blues. Nel corso di una recente intervista rilasciata a "Il Fatto Quotidiano", Ranieri ha rivelato un retroscena sulla canzone in questione: "Quel brano l?ha composto per Fantastico del 1989, quello condotto da me. Doveva essere la sigla finale, un omaggio ad Anna Magnani. Addirittura ne incidemmo una copia. Quell?incisione la portai al capostruttura della Rai, ma non si convinse. Poi dopo Pino la lanciò da solo".

Per quanto riguarda gli altri artisti napoletani in gara, Aka 7even, insieme ad Arisa, omaggerà Alex Baroni con "Cambiare", mentre Giovanni Truppi, in coppia con Vinicio Capossella, eseguirà "Nella mia ora di libertà" di Fabrizio De Andrè.