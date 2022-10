Massimo Ranieri, arriva l'annuncio tanto atteso: c'è la data di uscita del nuovo album di inediti

"Finalmente posso annunciarvi la data di uscita del mio nuovo album di inediti: 18 novembre 2022! Come per l'ultimo disco, anche questo è frutto della collaborazione con il mio amico Gino Vannelli che non si smentisce per i suoi meravigliosi arrangiamenti". Con questo messaggio pubblicato sulle sue pagine social ufficiali, Massimo Ranieri ha annunciato l'uscita del suo nuovo album di inediti nelle prossime settimane.

L'artista napoletano, che non ha ancora svelato gli autori dei brani, ha invece anticipato la tracklist:

1) Canzone con le ruote

2) Di me di te

3) La mia mano a farfalla

4) È davvero così strano

5) Asini

6) Questo io sono

7) Quella porta

8) Noi che ci amiamo

9) Tutto quello che ho

10) Lasciami dove ti pare

11) Dopo il deserto

12) Lettera di là dal mare.