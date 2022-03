"Lettera di là dal mare", il video ufficiale del brano di Massimo Ranieri

A distanza di 25 anni dalla sua ultima partecipazione, Massimo Ranieri è tornato al festival di Sanremo con “Lettera di là dal mare” (testo e musica di Fabio Ilacqua), brano con cui ha vinto il Premio della critica "Mia Martini".

La canzone tratta il tema dell'emigrazione in modo molto delicato e umano: è la storia di un emigrante italiano che ha affrontato un viaggio lungo, terribile e particolarmente faticoso per inseguire il sogno americano, che poi tanto sogno non è stato… Questo brano anticipa l'uscita del nuovo album dell’artista napoletano, prodotto da Gino Vannelli e contenente diversi brani inediti.

Il video ufficiale di "Lettera di là del mare" tratto dal canale Youtube "Narinternational".