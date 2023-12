Massimo Ranieri si trasforma in Babbo Natale: arriva il brano per le feste dell'artista napoletano | VIDEO

Si chiama "Sorridi è Natale" il nuovo brano inedito di MassimoRanieri che celebra il Natale come giorno di gioia. Una canzone sorridente, che invita a dimenticare la propria tristezza e sorridere al mondo. Il videoclip animato è a cura di Marco Pavone regista anche di “Lasciami dove ti pare” e di “È davvero così strano”. Nel video, on air su Youtube da qualche ora, Massimo Ranieri, in versione cartone animato, veste i panni di Babbo Natale con tanto di slitta!

(video tratto dal canale Youtube ufficiale Narinternational)