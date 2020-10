Polemiche sul Grande Fratello, l'ex di Morra Adua Del Vesco: "Massimiliano è gay"

L'ex fidanzata Adua Del Vesco ha detto che Massimiliano Morra, attore napoletano, è gay. I due - che si sono lasciati da tempo - sono entrambi nella casa del Grande Fratello Vip. Qui Adua ha detto che Morra è gay, salvo poi ritrattare l'affermazione, smentita dallo stesso. Secondo l'altro concorrente Tommaso Zorzi, però, Adua Del Vesco avrebbe già in passato fatto commenti sull'identità sessuale di Morra, definendo poi 'finta' la loro storia - costruita per il jet set.

Ad alimentare le polemiche ci ha pensato l'influencere Deianira, che ha ribadito che Morra è gay e avrebbe - secondo quanto riportato da Deianira Marzano - avuto una storia con un farmacista sposato. “Mi è stato detto da una fonte che si è sempre vociferato che Massimiliano Morra avesse una relazione con un farmacista che era sposato e che poi aveva lasciato la famiglia per lui", scrive Deianira Marzano. "A noi che questo sia gay non ci interessa, non c’è niente di strano. Ma perché fingersi per anni etero, essere anche fidanzato con una ragazza che magari non lo sapeva e prendere in giro la gente per anni e mo in casa devi passare per vittima?”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Morra risulta attualmente fidanzato con una donna.