Mare Fuori 3, ci siamo: quando andrà in onda e che cosa accadrà

I fan di Mare Fuori sono in fibrillazione. Manca solo un mese all'arrivo in tv della terza stagione della popolarissima fiction ambientata in un carcere minorile di Napoli.

Una serie Rai che ha visto crescere il suo successo fino ad arrivare, con le prime due stagioni, a diventare anche on demand su Netflix.

I nuovi episodi

Anche se non è ancora ufficiale, quasi certamente Mare Fuori andrà in onda nelle settimane successive al Festival di Sanremo. Saranno dodici i nuovi episodi, e verranno trasmessi a due a due per un totale di sei serate.

Di che cosa parlerà e quali saranno i protagonisti

La terza stagione di Mare Fuori dovrebbe approfondire diverse tematiche già toccate nelle prime due, come l'amore, l'amicizia. E non mancheranno colpi di scena anche drammatici in vista di una ulteriore quarta stagione già confermata.

Nel cast sono confermati Carmine (Massimiliano Caiazzo) Paola Vinci (Carolina Crescentini), Massimo Esposito (Carmine Recano), Naditza (Valentina Romani) e Filippo Ferrari (Nicolas Maupas).