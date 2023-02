"Mare fuori" sul palco di Sanremo: 80 milioni di visualizzazioni su Rai Play per la serie tv

Ci saranno anche i protagonisti della terza stagione di “Mare fuori”, la serie tv Rai ambientata a Napoli, sul palcoscenico del Teatro Ariston nel corso della quarta serata del 73° Festival di Sanremo di venerdì 10 febbraio. Sarà anche l’occasione per lanciare i nuovi sei episodi della fiction prodotta da Rai Fiction e Picomedia, disponibili su RaiPlay dal 13 febbraio, e la messa in onda della terza stagione dal 15 febbraio su Rai 2.

Uscita su RaiPlay il 1° febbraio, la terza stagione di “Mare fuori” ha confermato il grande successo della serie: dopo gli otto milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore dal rilascio, la cifra è già salita a 25 milioni (con una platea composta per il 45 per cento da under 25), mentre le tre stagioni nel loro complesso hanno raggiunto gli 80 milioni di visualizzazioni.