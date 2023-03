I Maneskin pronti ad ‘accendere’ il pubblico di Napoli: doppio sold out per la rock band

C'è grande attesa a Napoli per il doppio concerto dei Maneskin, in programma martedì 28 e mercoledì 29 marzo al PalaPartenope.

La rock band vincitrice del festival di Sanremo 2021 è pronta ad infiammare il pubblico partenopeo nel doppio appuntamento con il "Loud kids tour" presso la sala concerti di Fuorigrotta, dove c'è già il tutto esaurito per entrambe le serate.

I prezzi dei biglietti per assistere al concerto andavano dai circa 40 euro per il parterre in piedi ai poco meno di 60 per la tribuna numerata frontale.