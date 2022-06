Ultima puntata per Made in Sud: Ciro Ferrara, Rocco Hunt e Marco Maddaloni gli ospiti

E? tutto pronto per un nuovo appuntamento con ?Made in Sud?, lo show comico di Rai 2 in diretta dall?Auditorium Rai di Napoli, giunto lunedì 6 giugno all?ultima puntata di questa edizione. A condurre saranno come sempre la coppia Clementino e Lorella Boccia, insieme all?attore Maurizio Casagrande.

I super ospiti dell?ultima puntata del programma saranno il cantante Rocco Hunt, un amico di Made in Sud, presente anche nella sigla del programma, che regalerà agli spettatori un medley dei suoi brani più famosi, il campione Marco Maddaloni, che annuncerà al pubblico un ritorno in tv insieme al duo comico Arteteca e poi, l?allenatore ed ex capitano del Napoli Ciro Ferrara.

A regalare risate e spensieratezza ci penseranno come sempre i tantissimi comici del programma come: Paolo Caiazzo, Uccio De Santis, Simone Schettino, Nello Iorio, Ciro Giustiniani, Mariano Bruno, i Gemelli di Guidonia, gli Arteteca, Pasquale Palma con Gennaro Scarpato, Ciro Ceruti con Serena Caputo e Antonio D?Ausilio, Mino Abbacuccio, le Sex and Sud, Tommy Terrafino, Alessandro Bolide, i Radio Rocket, Peppe Laurato, il professore Enzo Fischetti e tanti altri.

Non mancherà la musica con l?esibizione di Livio Cori e Mavi. La sigla e le musiche del programma sono firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.