Luca Abete: "I ragazzi di Napoli hanno una marcia in più"

Luca Abete ha appena concluso l'ottava edizione del suo tour motivazionale #noncifermanessuno. Dieci incontri con i giovani nelle università italiane, gli ultimi tre in presenza dopo l'interruzione causa pandemia. La parola d'ordine dell'ottavo tour è stata serendipità. In questa intervista a Napolitoday Luca Abete spiega il significato di questa parola, il senso del suo progetto e il perché i ragazzi del Sud hanno una marcia in più.