Sanremo 2023, LDA tra i possibili partecipanti? Le prime indiscrezioni

Potrebbe essere anche Luca D'Alessio, più comunemente conosciuto come "LDA", in gara al teatro Ariston per il festival di Sanremo 2023.

L'artista napoletano - secondo le prime indiscrezioni de Il Messaggero - sarebbe nell'elenco dei possibili partecipanti nella nuova edizione del festival targato Amadeus.

Il figlio di Gigi D'Alessio potrebbe non essere l'unico campano tra i 'big': anche Rocco Hunt, infatti, è finito nel toto-nomi che comprende anche altri noti artisti come Al Bano, Annalisa, Ghali, Marco Mengoni, Alessandra Amoroso, Manuel Agnelli, Paola Turci, Ron, Paola e Chiara e, a sorpresa, anche Tiziano Ferro.