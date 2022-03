LDA è il nuovo Justin Bieber italiano? Ad Amici standing ovation per il figlio di Gigi D'Alessio

Ha sorpreso tutti con un mashup tra il nuovo e il cult, tra la sua Quello che fa male e una Perdere l'amore di Massimo Ranieri da brividi. Luca D'Alessio, LDA, conquista finalmente la maglia dorata ad Amici 21.

Per i critici e i fan LDA è stato semplicemente travolgente, al punto che qualcuno inizia a scomodare paragoni piuttosto pesanti con Justin Bieber. Per il 18enne figlio di Gigi D'Alessio, ad ogni modo, i complimenti sono concreti così come il tifo.

LDA si trova adesso al primo posto nella classifica generale, questa compilata attraverso la media ponderata di tutte le classifiche registrate nel pre-serale fino all'ultima puntata. Altra buona notizia, al termine della corale di canto è stato messo al primo posto nella classifica stilata dal sempreverde Beppe Vessicchio.

“Ringrazio tutti, chi ci è sempre stato, voi, la mia famiglia, la mia mamma Carmela Barbato e il mio papà Gigi D’Alessio”, è stato il discorso del ragazzo.