Amici, LDA raccomandato da Gigi D'Alessio? Risponde il fratello Claudio: "Invidia e cattiveria prevalgono"

Il figlio di Gigi, Luca, è tra i partecipanti di Amici 2021. Non ascolta le critiche e punta in alto

È subito finito nel mirino LDA, concorrente della 21ma edizione di Amici di Maria De Filippi. Diciotto anni, Luca D'Alessio è il figlio di Gigi, particolarità che ha scatenato i social.

A chi però lo ha accusato di esser stato "raccomandato" dal padre, ha risposto il fratello Claudio: "Mio padre non si sarebbe mai sognato di fare una cosa del genere, proprio perché sa cosa vuol dire fare gavetta e soprattutto sa cosa sia la meritocrazia. Mio fratello si è presentato ai provini come tanti altri, solo dopo le prime selezioni hanno scoperto chi fosse, naturalmente l’invidia e la cattiveria in questo paese prevale su tutto. Vi assicuro che ad Amici i raccomandati non entrano, è una politica va contro gli ideali di Maria da sempre, tutto qui".

Peraltro proprio Gigi D’Alessio qualche mese fa a proposito delle ambizioni di Luca aveva sottolineato: "Gli ho sempre detto ‘non ti darò mai nessuna mano, devi sbattere la testa al muro. Non è giusto creare favoritismi nei confronti di chi non è figlio d’arte’".

Intanto LDA, che ha ammesso di "puntare in alto" (vorrebbe la gente si avvicinasse a Gigi D'Alessio dicendo "lui è il padre di LDA", e non il contrario), ha raccolto pareri contrastanti al suo debutto: Anna Pettinelli lo ha definito un "Gigi D’Alessio 3.0” e bollato come “datato”, Rudy Zerbi invece lo ha apprezzato sottolineando: "Credo che datato sia chi non si è aggiorna e non è al passo con i tempi. Rappresenta un genere che amano tanti in Italia".