Koprifuoco 2.1, al via il programma TV condotto da Sal Da Vinci

Musica, spettacolo, allegria e grandi ospiti: tutto pronto per Koprifuoco 2.1, il programma televisivo prodotto da Canale 21 che andrà in onda, in diretta, dagli studi della storica emittente televisiva interregionale per 80 minuti di divertimento. L’appuntamento è per tutti i martedì alle ore 21 per 18 settimane. A condurre la trasmissione: Sal Da Vinci che, più che un presentatore sarà un vero e proprio padrone di casa che accompagnerà i telespettatori in un vortice di divertimento tra momenti musicali, gag e interazioni con il pubblico a casa.

Accanto a lui ci saranno gli attori Ciro Villano e Biagio Musella nel ruolo di co-conduttori insieme a un cast di grandi artisti come Ernesto Lama nel ruolo de “il Poeta Ernestofante”; Daniela Cenciotti nelle vesti de “La Professoressa”; e poi ancora: Nouriza Talantbekova “Lintintin” opinionista kirghisa; Silene Larissa Lopez da Cruz la modella capoverdiana; Carmine Bassolillo nel ruolo di Ufo 33 (l’esperto del web) e Ciro Nardi, il barista.

Il cast sarà poi impreziosito dalla presenza di una orchestra che accompagnerà Sal Da Vinci nelle sue esibizioni live in un viaggio musicale tra vecchi e nuovi successi e così composta: Maurizio Bosnia (pianoforte), Maurizio Fiordiliso (chitarra), Antonio Mambelli (percussioni), Gaetano Diodato (basso), Gianluca Mirra (batteria), Federica Celio (vocalist).

Ogni settimana inoltre, il duo “Toc Toc” composto da Esmeraldo Napodano e Angelo Pepe andrà casa per casa alla ricerca di talenti da far esibire in diretta.

Ogni puntata ci sarà una special guest del mondo dello spettacolo, amico di Sal Da Vinci. Per questa prima puntata super ospiti: Lello Arena e Peppe Barra. Tema della settimana: “Le Maschere”.

Musiche originali del programma firmate dal dj e compositore Frank Carpentieri.

Sigla di Frank Carpentieri, Sal Da Vinci in collaborazione con S. Donati e A. De Carmine.

Koprifuoco 2.1 è un programma di Paolo Torino prodotto da Canale 21; autori: Sal Da Vinci, Mario Esposito, Mino Abbacuccio, Ciro Villano, Alessandro Dallari. Capo progetto Mario Esposito, direttore di produzione Martina Parisi, direttore della fotografia Stefano Mosca, regia Stefano Traditi.