Jerry Calà: "Ho avuto l'onore di girare un film a Napoli ed è stata una cosa meravigliosa"

"Ho avuto l'onore di girare un film a Napoli, lì dove non avevo mai girato un film ed è stato una cosa meravigliosa. Ho passato un mese e mezzo bellissimo. Ho avuto a disposizione attori fantastici come Sergio Assisi, Nando Paone, Maurizio Casagrande, Barbara Foria. Poi Clementino ha scritto una canzone per i film". Così Jerry Calà, ospite del programma di Caterina Balivo "La volta buona" in onda su Rai 1, ha parlato del suo nuovo film "Chi ha rapito Jerry Calà?" e del periodo passato nella città partenopea.

"Il film è molto divertente, l’idea è molto originale, anche un po’ folle. Ho cercato di fare una commedia molto realistica e chi ha amato il cinema degli anni ’80, secondo me, amerà anche questo mio film. Ho cercato di riportare la leggerezza di quegli anni anche in questa commedia", ha proseguito il noto attore e regista.

Calà ha parlato anche dell'infarto avuto proprio a Napoli negli ultimi giorni di lavorazione del film: "Proprio un paio di giorni prima della fine della lavorazione, tornando a Napoli dal Molise dove ho preso un freddo pazzesco, non so quale sia stato il motivo, forse era una cosa latente, stavo mangiando in camera in albergo e ho sentito una fitta fortissima. Speravo fosse un’indigestione e invece era un infartino. Adesso ho tre stent. Non perdo occasione per ringraziare la clinica Mediterranea di Napoli e la buona sanità che mi ha salvato la vita".