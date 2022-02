"Il cantante mascherato", Caterina Balivo tra i quattro 'investigatori'

“Il Cantante Mascherato”, il talent game show che coinvolge pubblico televisivo e social nel gioco investigativo alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera, torna su Rai1 venerdì 11 febbraio alle 21.35. Sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Al suo fianco, in questa terza edizione, quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa.

Insieme a loro, il pubblico oltre a votare le esibizioni tramite i canali social, potrà tentare di indovinare l’identità di ciascun concorrente basandosi non solo sulla voce del cantante, ma anche sugli indizi forniti dalle clip di presentazione dei protagonisti. Non mancherà un pool investigativo popolare capitanato da Sara Di Vaira, nelle vesti di “Capo investigatore”.

La sfida sarà tra la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il Pinguino, il Pesce Rosso, la Medusa, il Pastore Maremmano, Soleluna, L’Aquila, e il Drago. Sotto queste maschere si celano altrettanti personaggi famosi la cui reale identità è completamente nascosta dagli sfarzosi costumi che indossano.

"Sono contenta, dopo 2 anni di mascherine, di giocare con le maschere"

"Come dicevo alla conferenza stampa sono molto contenta, dopo 2 anni di mascherine, di giocare con le maschere. La mascherina ci ha resi irriconoscibili, distanti, essendo invece io nata nel periodo del Carnevale, la maschera ha sempre rappresentato per me un momento di gioia. Ti caratterizza: racconta ciò che vorresti essere o magari quello che un giorno vorresti rappresentare… sono davvero felice, e si vede", scrive Caterina Balivo sui social.