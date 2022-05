Nuovo programma in Rai per Caterina Balivo: da luglio via a "Help - Ho un dubbio"

Caterina Balivo torna con un nuovo programma tutto suo in Rai, "Help - Ho un dubbio", in onda a partire dal 28 luglio.

Se avete una decisione da prendere e non sapete quale sia la scelta giusta, non sapete se accettare o rifiutare una proposta di matrimonio o un nuovo lavoro, oppure siete indecisi sul nome da dare a vostro figlio arriva in soccorso, su Rai2, il 28 e 29 luglio e poi ogni giovedì in seconda serata, “HELP - Ho un dubbio”, il nuovo programma condotto da Caterina Balivo che aiuta le persone a prendere una decisione rispetto a dubbi piccoli o grandi che riguardano la propria vita.

Adattamento del format anglosassone What should I do, "HELP - Ho un dubbio" vede come protagonista un concorrente di qualsiasi età - ma anche una coppia o un gruppo di amici - che esprimerà sul palco davanti al pubblico il proprio dubbio. Ciascun componente del pubblico in studio, guidato da Caterina Balivo, dovrà votare tramite un telecomando con sole due opzioni e decidere per quale delle due propende. La votazione avverrà più volte durante il racconto a mano a mano che la storia del concorrente verrà spiegata con ulteriori dettagli: il pubblico, infatti, potrà cambiare opinione fino a quando Caterina Balivo decreterà il momento dell’ultima votazione.

A supporto del racconto del concorrente ci saranno videomessaggi di amici, conoscenti e parenti interessati a spingere una decisione in particolare e il conduttore inviterà il pubblico a commentare e votare per trovare una soluzione al dubbio proposto.

Alcuni protagonisti, inoltre, si esibiranno in performance per dimostrare al pubblico di avere abbastanza talento per cambiare vita.Il risultato dell’ultima votazione sancirà la decisione che il concorrente dovrà rispettare, e nelle puntate successive il pubblico assisterà agli sviluppi delle storie e delle decisioni prese.