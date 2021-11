Gomorra 5, il riassunto delle stagioni precedenti | VIDEO

Per rivivere al meglio tutti i momenti salienti delle stagioni precedenti, Sky ha pubblicato sul suo canale ufficiale Youtube un video recap essenziale per prepararsi al meglio alla stagione finale di Gomorra - La Serie

Il riassunto della quarta stagione

La quarta stagione aveva visto l’ascesa di Patrizia alla guida dei clan di Secondigliano e il tentativo di Genny di uscire dal giro per ripulire i propri affari trasformandosi in imprenditore visionario, con l’ambizioso progetto di dotare Napoli di un secondo aeroporto. L’erede della famiglia Savastano, però, non era riuscito a disfarsi del suo passato e sebbene avesse ceduto alla sua luogotenente il dominio sul quartiere storicamente controllato dalla sua famiglia, è costretto più volte a tornare a occuparsi delle questioni della malavita campana.

Dopo aver combattuto e vinto una faida con i Levante, Genny era stato costretto a correre ai ripari per l’arresto di Patrizia. Avendo paura che la sua alleata numero uno potesse parlare di lui col magistrato Ruggieri, padre di un compagno di classe di suo figlio, che l’ha messo nel mirino, Genny l’ha fatta prima fuggire col compagno Michelangelo, poi l’ha uccisa non fidandosi più di lei. Dopodiché si è ritirato in latitanza in un bunker.