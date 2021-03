Gomorra, il film di Garrone in un'inedita versione Home Video

La pluripremiata pellicola tratta dal best seller di Roberto Saviano, disponibile a partire dal 14 aprile in una nuova edizione in formato DVD e Blu-ray con un booklet esclusivo, 14 minuti di scene eliminate e tante interviste

Tra le novità Home Video targate Eagle Pictures è in arrivo “GOMORRA NEW EDITION”, pluripremiato film di Matteo Garrone tratto dal best seller di Roberto Saviano, disponibile a partire dal 14 aprile in un’imperdibile nuova edizione in formato DVD e Blu-ray.

Entrambi i formati saranno arricchiti da un booklet esclusivo di 16 pagine contenente parte della sceneggiatura, oltre a numerosi contenuti extra, tra cui 14 minuti di scene eliminate e, nell'edizione Blu-ray, anche le interviste agli attori e a Roberto Saviano. Una nuova e definitiva edizione di uno dei film più importanti del cinema italiano, in cui Matteo Garrone riprende in mano il suo capolavoro, ritoccandone alcune scene per dare un significato più preciso e compiuto all’opera.

Candidato agli Oscar 2008 e ai Golden Globes 2009, vincitore del Gran Premio della Giuria a Cannes e trionfatore ai David di Donatello, il pluripremiato film con protagonisti Toni Servillo, Gianfelice Imparato e Salvatore Abbruzzese racconta una vicenda di potere, soldi e sangue. Questi i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Napoli e Caserta, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita “normale”. Cinque vicende s'intrecciano in questo paesaggio violento, un mondo spietato, apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra.