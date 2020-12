Gomorra 5, a gennaio si gira nel porto di Napoli nell'area dei Cantieri Partenope

Nuovo ciak in città per Gomorra 5, dopo quello al Centro Direzionale. Stavolta teatro di scene della serie tv sarà la zona del Porto di Napoli, nell'area Cantieri Partenope - ex Fabbrica Corradini.

E' quanto si apprende in un avviso dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Il periodo per girare le scene andrà dal 1° al 31 gennaio 2021.