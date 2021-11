Gomorra 5, chi è "'O Maestrale": il personaggio della stagione finale

Tra i nuovi personaggi in Gomorra 5 c'è Don Angelo detto ‘O Maestrale (interpretato da Domenico Borrelli), il feroce boss di Ponticelli che si rivelerà fondamentale per la guerra di Genny contro i Levante e per permettergli di riprendersi Secondigliano.

Tania Garribba interpreta invece Donna Luciana, la moglie di ‘O Maestrale, donna dal carattere feroce al pari del marito e un’intelligenza astuta e raffinata.

La trama della stagione finale

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Il trailer ufficiale della quinta stagione

Il trailer ufficiale della quinta stagione di Gomorra si apre subito con il ritorno di Ciro Di Marzio, l’Immortale, e prosegue frenetico tra immagini di una guerra tra clan che appare sempre più accesa e violenta. Stavolta sarà Ciro contro Genny, per il controllo delle piazze di spaccio e forse anche per molto di più. Un latitante contro un uomo creduto morto e tornato per prendersi il suo posto all’interno della Camorra. Saranno sparatorie, omicidi e colpi di scena.