Gomorra 5, episodi 1 e 2: le anticipazioni

I primi due episodi di Gomorra 5 mostrano una Napoli in macerie dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia. La città vedrà il ritorno sulla scena di Genny Savastano: costretto alla latitanza e rifugiatosi in un bunker alla fine della quarta stagione, sarà richiamato in azione per dar battaglia ai nemici ancora in piedi. Con lui Il suo unico alleato, 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. Tra chi chiede vendetta c'è chi è a conoscenza di informazioni che possono stravolgere l'apparente equilibrio: Ciro Di Marzio è vivo, a Riga.

Appresa la notizia Genny si precipita in Lettonia, dove l'Immortale è stato mandato in esilio da Don Aniello. Dopo un anno di silenzio, i due sono di nuovo faccia a faccia, pronti finalmente a dirsi quello che non sono mai riusciti a dirsi prima, e sembrano pronti a collaborare?

Episodio 1: la sinossi

A Napoli l'ordine costituito è saltato: la città è nel caos. I Levante vogliono vendetta, mentre Genny è costretto a nascondersi dalla polizia che lo sta cercando. Con l'aiuto di 'O Maestrale, elabora però un piano per eliminare definitivamente tutti i nemici e riprendersi la sua famiglia e la sua libertà, ma i tre fratelli non sono gli unici rimasti sullo scacchiere. C'è ancora Don Aniello, che sa qualcosa che può cambiare tutti gli equilibri.

Episodio 2: la sinossi

Genny arriva a Riga e dopo un anno di assenza ritrova finalmente il fratello perduto: Ciro è vivo. Il loro incontro è forte, sentimenti contrastanti si intrecciano. Ma non c'è tempo da perdere. Quella sera stessa Ciro deve incontrare il nuovo socio russo, ma ora che è morto don Aniello chi procurerà la cocaina? Genny si propone come nuovo broker. Sembra tutto apparentemente risolto, ma l'apparenza a volte inganna?

La trama della stagione finale

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Il trailer ufficiale della quinta stagione

Il trailer ufficiale della quinta stagione di Gomorra si apre subito con il ritorno di Ciro Di Marzio, l'Immortale, e prosegue frenetico tra immagini di una guerra tra clan che appare sempre più accesa e violenta. Stavolta sarà Ciro contro Genny, per il controllo delle piazze di spaccio e forse anche per molto di più. Un latitante contro un uomo creduto morto e tornato per prendersi il suo posto all'interno della Camorra. Saranno sparatorie, omicidi e colpi di scena.