Gomorra 5, dove vedere i primi due episodi

È finalmente a un passo l’attesissima resa dei conti fra i protagonisti di Gomorra - Stagione finale. La serie tv cult targata Sky Original e prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, debutta venerdì 19 novembre con i primi due episodi, dalle 21.15 in prima visione tv su Sky Atlantic e in streaming su NOW (oltre a essere disponibile ovviamente on demand su Sky).

Tutti gli episodi saranno commentabili sui social usando l'hashtag ufficiale #Gomorra5. On demand possono essere recuperati anche tutti gli episodi delle quattro stagioni precedenti.

La trama della stagione finale

Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora ‘O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.

Il trailer ufficiale della quinta stagione

Il trailer ufficiale della quinta stagione di Gomorra si apre subito con il ritorno di Ciro Di Marzio, l’Immortale, e prosegue frenetico tra immagini di una guerra tra clan che appare sempre più accesa e violenta. Stavolta sarà Ciro contro Genny, per il controllo delle piazze di spaccio e forse anche per molto di più. Un latitante contro un uomo creduto morto e tornato per prendersi il suo posto all’interno della Camorra. Saranno sparatorie, omicidi e colpi di scena.