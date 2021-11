Gomorra 5, dove vedere gli episodi 3 e 4

Dopo il successo dei primi due episodi e che fino a ieri erano stati visti da quasi 1 milione 300mila spettatori, torna Gomorra - Stagione finale, la serie Sky Original prodotto da Cattleya in collaborazione con Beta Film.

Stasera, venerdì 26 novembre, in onda il terzo e quarto episodio, in prima visione su Sky Atlantic e in streaming su NOW dalle 21.15, disponibile anche on Demand su Sky.

Le anticipazioni sugli episodi 3 e 4

Genny (Salvatore Esposito) ormai ristabilitosi a Secondigliano, proverà in tutti i modi a riprendersi il quartiere che considera casa propria. Lo farà con l’aiuto di ‘O Maestrale (Domenico “Mimmo” Borrelli) e provando a portare dalla sua parte ‘O Galantommo (Antonio Ferrante), un boss dei paesi vesuviani, che, uomo d’altri tempi, non vorrà tradire la parola data ai Levante. Per riconquistare il suo popolo, il principe di Secondigliano dovrà usare metodi meno tradizionali. E non sarà il solo pretendente al trono del quartiere: anche Ciro Di Marzio (Marco D’Amore), dopo l’esilio in Lettonia, torna in scena, pronto a riunire gli amici e a combattere la sua battaglia.

Episodio 3

Ruggieri si avvale della testimonianza di Patrizia e fa una scoperta importante. Nel frattempo, la gestione dei Levante crea malcontento tra le piazze di Secondigliano, così Genny ne approfitta per provare a riprendersi il quartiere, ma per convincere i capipiazza gli serve subito un carico. Prova allora a trattare con un vecchio boss dei paesi vesuviani, che però si rifiuta di aiutarlo e allora Genny sarà costretto a trovare nuovi metodi.

Episodio 4

Dopo il furto del carico, i Levante e ‘O Galantommo si alleano contro Genny sferrando alcuni attacchi contro i capipiazza di Secondigliano dissidenti, mentre ‘O Munaciello cerca di mantenere calmi gli altri. Ma Genny ha già pronta una contromossa che i suoi nemici non hanno previsto. Nel frattempo, però Ciro è tornato a Napoli. Sta radunando i vecchi amici e fa recapitare un messaggio a Genny.