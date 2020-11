Giletti attacca De Luca: "Lei è solo chiacchiere e distintivo"

"Lo dico allo sceriffo. Io credo che lei a questo punto è solo chiacchiere e distintivo. Lo dico con grande amarezza perché lei governa una regione importante per questo paese. Non dovrebbe darmi dello sciacallo ma fornire i numeri corretti. Sono arrivati 780 milioni di euro, non 246 come dice lei. Basta con chi fa successo con frasi inutili. Chi amministra dovrebbe andare negli ospedali a vedere cosa succede, non fare la predica da una scrivania dicendo cazzate": così il giornalista e conduttore Massimo Giletti si è rivolto, dalla sua trasmissione 'Non è l'Arena', al Governatore Vincenzo De Luca.

La polemica tra i due risale a qualche giorno fa ed è culminata con l'annuncio di una denuncia da parte dell'Unità di Crisi alla trasmissione tv, accusata di "diffondere notizie false".