Sanremo 2025, Gigi D'Alessio tra i candidati alla successione di Amadeus?

Dopo che è calato il sipario sull'edizione 2024 del festival di Sanremo e dopo che Amadeus ha annunciato già da mesi che la direzione artistica e la conduzione della kermesse non sarà più nelle sue mani, dopo cinque edizioni di fila, è subito scattato il 'toto-successore'.

Tanti i nomi fatti nelle ultime settimane, da Cattelan a Bonolis, passando per Stefano De Martino, Carlo Conti e Milly Carlucci. Negli ultimi giorni, però, secondo un'indiscrezione de "Il Fatto Quotidiano", sarebbe spuntato il nome di Gigi D'Alessio, ricalcando quell'idea già adottata in passato di affidare il festival ad un artista, come accaduto con Gianni Morandi e Claudio Baglioni.

"In queste ore è spuntato un nome che spariglia e (forse) tutto si piglia. Chi è? Gigi D’Alessio. Cantautore, musicista, conduttore di svariati speciali Rai e Mediaset. Molti amici nel mondo della musica, molti coloro che salirebbero volentieri su quel palco con lui, alla destra non dispiace. Friends & Partners, peraltro, con Baglioni ha fatto molto bene. Unica cosa, parrebbe che i vertici Rai siano decisi a separare conduzione e direzione artistica. Ma c’è da scommettere che D’Alessio accetterebbe solo il pacchetto completo. Voci, rèfoli di vento. Presto per decidere? Affatto, anzi è bene spicciarsi che il tempo per organizzare il Festivàl non è mai abbastanza", scrive Claudia Rossi sul 'Fatto'.