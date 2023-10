Gigi D'Alessio premiato a New York: il prestigioso riconoscimento per l'artista napoletano

Importante riconoscimento per Gigi D'Alessio. L'artista napoletano ha ricevuto negli Stati Uniti il "Patrimonio Italiano Award". Il cantautore napoletano ha ritirato il premio a New York.

"È stato un grande onore per me ricevere a New York il 'Patrimonio Italiano Award', il prestigioso riconoscimento che onora personaggi storie ed eccellenze italiane che contribuiscono alla diffusione e valorizzazione della cultura italiana nel mondo. Una grande emozione e un grande privilegio che condivido con tutti voi", scrive D'Alessio in un post sui social.