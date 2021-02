Gigi D'Alessio, Peppino Di Capri e Massimo Ranieri ospiti dello show di Veronica Pivetti

Cinque appuntamenti speciali con le canzoni e i volti più amati della musica e dello spettacolo italiano. Il sabato sera di Rai1, a partire dal 13 febbraio, è all’insegna del grande intrattenimento con un ciclo di eventi “A grande richiesta”, in collaborazione con Ballandi.

Si inizia con “Parlami d’amore”, alla vigilia di San Valentino, una serata dedicata all’amore e alle canzoni che l’hanno raccontato in tutte le sue sfumature, condotta da Veronica Pivetti con Paolo Conticini insieme a grandi ospiti musicali sotto la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.

In onda su Rai1, in diretta dai modernissimi studi Voxson di Roma, domani 13 febbraio in prima serata. Alla conduzione Veronica Pivetti con Paolo Conticini, la coppia d’oro della fortunata serie Provaci Ancora Prof. Una scelta non causale visto che i due attori sono stati amatissimi dal pubblico proprio per l’alchimia che hanno saputo portare sul piccolo schermo.

Tra loro c’è sintonia, profondità e leggerezza e con la giusta dose di ironia indagheranno sulle tante sfaccettature dell’amore, non sorvolando sui fallimenti che può provocare l’amore, utilizzando le più belle canzoni scritte e anche il cinema con un repertorio di film che parlano d'amore in un anno in cui il mondo è stato privato del contatto e dell'intimità.

Un flusso di note e sentimenti, guidato da Veronica Pivetti con Paolo Conticini che cercherà di conquistare la sua amata “Prof” con la musica e tutti gli stratagemmi dell’eterno gioco del corteggiamento.

Tra gli ospiti: Massimo Ranieri, Gino Paoli e Danilo Rea, Rita Pavone, Peppino Di Capri, Marcella Bella, Gigi D’Alessio, Irene Grandi, Fausto Leali, Dolcenera, Michele Zarrillo, Riccardo Fogli, Sergio Cammariere, Karima.

Usando l’hashtag #Parlamidamore sui social, gli spettatori potranno dedicare le canzoni alle persone che amano.

Una serata di emozioni e bellezza, di ricordi e palpitazioni per celebrare l’amore in tutte le sue forme, anche quelle al momento congelate, ma che mai potranno essere spente.

Il ciclo di appuntamenti di A Grande Richeista proseguirà il 20 febbraio con una serata tributo a una delle grandi protagoniste della storia della musica italiana: Patty Pravo. Lo show, dall’evocativo titolo “Minaccia bionda”, sarà condotto da Flavio Insinna - con la direzione artistica di Pino Strabioli - e impreziosito da molti ospiti di eccezione che ricostruiranno con Patty Pravo una delle carriere più affascinanti e incisive della grande canzone italiana.

Il 27 febbraio un evento storico, da un’idea di Danilo Mancuso: la réunion di uno dei gruppi più famosi della musica italiana, i Ricchi e Poveri. La serata, dal titolo “Che sarà sarà” avrà la conduzione di Carlo Conti che ne firma anche la direzione artistica. Un viaggio attraverso la storia di un gruppo che ha segnato un’epoca con successi intramontabili.



A marzo, subito dopo Sanremo, si ritornerà per celebrare il settantesimo compleanno di una straordinaria interprete che la critica ha definito la regina del rock italiano: Loredana Bertè. Con “Non sono una signora”, condotto da Alberto Matano, con la direzione artistica di Massimo Romeo Piparo.



Infine un grande one man show che vedrà protagonista Christian De Sica in una serata ricca di ospiti ed emozioni con uno dei grandi mattatori dello spettacolo italiano. Andrà in onda il 20 marzo e sarà intitolato Una serata tra amici questo tributo all’attore e regista romano attualmente impegnato sul set dell’ultimo film di Alessandro Siani dove interpreterà Babbo Natale.