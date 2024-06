Gigi D'Alessio: "Per noi napoletani la prima lingua straniera da studiare è l'italiano"

"Dopo il successo con il concerto allo stadio San Paolo nell'estate del 1997, ho pensato 'ora devo cercare di arrivare in Italia'. Noi napoletani, infatti, siamo prima napoletani e poi diventiamo italiani. Anche la nostra lingua madre è il napoletano. La prima lingua straniera che noi studiamo è l'italiano". Così Gigi D'Alessio si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Mara Venier a "Domenica In", in onda su Rai 1.

L'artista partenopeo ha svelato anche un retroscena sulla sua prima partecipazione al Festival di Sanremo con "Non dirgli mai": "Dissi che avrei voluto cantare in napoletano. All'epoca se tu parlavi napoletano 't'arrestavano'. In 'Non dirgli mai' io avevo una sola frase ('Si stasera t'avessa vasà') e me la volevano censurare. Io dissi 'ok la cambio', poi pensai che Sanremo era in diretta, cosa avrebbero potuto farmi! E l'ho cantata così".