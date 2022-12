Gigi D'Alessio, l'annuncio ai fan: "Quando mi vedete sotto l’albero ci sono sempre belle notizie"

"E vabbè, lo sapete già… quando mi vedete sotto quest’albero ci sono sempre belle notizie. Non solo triplichiamo piazza del Plebiscito, con l’aggiunta di una terza data domenica 28 maggio 2023, ma per questo grande affetto che mi avete dimostrato, vi faccio un bel regalo di Natale! Questa sera a mezzanotte uscirà una nuova canzone tutta per voi: “Cu tte". Un bacio grande e buona vita". Questo l'annuncio ai fan di Gigi D'Alessio in un video pubblicato sui suoi profili social ufficiali.

I biglietti per la data del 28 maggio del concerto in piazza del Plebiscito, saranno disponibili in prevendita dalle ore 16.00 di venerdì 16 dicembre nei circuiti di vendita e prevendita abituali.