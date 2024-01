Gigi D'Alessio: "Vedere che l'Italia parla in napoletano è un orgoglio. Anche io ho contribuito a rompere questo muro"

Durante una lunga intervista rilasciata a Rtl 102.5, Gigi D'Alessio ha parlato anche della rinascita della musica partenopea nel panorama italiano.

"Per me è stata dura. L'amicizia con RTL 102.5 risale ai primi anni 2000, momento in cui il presidente Suraci mi portò a piazza Duomo. Entrambi ci rendemmo conto che la gente stava aspettando me. Quando andavo in altre emittenti, mi dicevano: 'Anche se canti in italiano, si sente che sei napoletano', quasi come se fosse una forma di razzismo culturale. Ora vedere che l'Italia parla in napoletano è motivo di orgoglio. Forse anche io ho contribuito a rompere un po' questo muro", ha raccontato l'artista napoletano.