Geolier, oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su Youtube in 24 ore per il video di "I p'me, tu p'te"

Oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su Youtube in 24 ore per il video ufficiale di "I p'me, tu p'te", il brano che lo ha portato in testa alla classifica provvisoria di Sanremo 2024. Geolier continua a collezionare record su record.

L'artista napoletano scala anche le classifiche di Spotify, raggiungendo il primo posto nella top 50 Italia ed entra, unico tra i brani in gara, direttamente nella top 50 Globale. La canzone sanremese del rapper partenopeo si posiziona al primo posto anche nella top 100 Italia (Apple Music).

Anche su Tik Tok "I p'me, tu p'te" si conferma essere il suono del festival più utilizzato per le creation.