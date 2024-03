Geolier, ecco "L'ultima poesia": il nuovo singolo insieme a Ultimo

Due icone dell’attuale panorama musicale italiano, capaci di collezionare un successo dopo l’altro: fuori il 22 marzo, un’ora dopo la mezzanotte, “L'ultima poesia” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Geolier, che lo vede insieme a Ultimo, per una collaborazione inedita dal risultato straordinario.

In quello che sembra essere il sequel naturale di “I p'me, tu p'te", il flow di Geolier traina l’anima cantautorale di Ultimo, tanto da portarlo a registrare la sua voce per la prima volta in napoletano, omaggiando così la città che il cantautore romano ha più volte definito la sua seconda casa, Napoli.

Un brano intenso, figlio di un’amicizia e di una grande stima reciproca - che ha visto gli artisti negli ultimi anni incontrarsi spesso tra Roma e Napoli -, ma anche da una richiesta costante che arriva dalle fanbase di entrambi. Un feat inedito, in cantiere già dallo scorso autunno, che segna una nuova collaborazione di Ultimo con un artista italiano dopo 6 anni. La traccia potentissima, prodotta da Takagi & Ketra, fonde due mondi diversi, ma mai così complementari. I due artisti si contaminano, nella melodia così come nelle parole, per un brano che narra della fine di un amore senza cui però non si riesce a stare.

L’annuncio di “L'ultima poesia” arriva a pochi giorni da quello del terzo sold out di Geolier allo stadio Diego Armando Maradona, nel corso di una festa lunga 3 giorni a Napoli e per Napoli.