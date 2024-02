Geolier e il primo posto provvisorio nella classifica di Sanremo: "Nun amm fatt ancora niente"

Geolier manda un messaggio ai suoi fan per ringraziarli di aver contribuito al primo posto provvisorio nella classifica della seconda serata del festival di Sanremo. L'artista napoletano è in testa alla graduatoria votata per il 50% dalle radio e per l'altro 50 dal televoto.

"Uagliù grazie mille, siamo primi. Non so che dire. Nun amm fatt ancora niente. Ci sono altre tre serate. Supportatemi anche in queste altre serate. Per adesso ce l'amm magnat! Però ancora adda fernì!", dice il rapper partenopeo nel video pubblicato su Instagram.

(video Instagram @geolier)