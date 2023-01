Geolier e il nuovo album: "Ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano"

Geolier ha finalmente messo fine alla grandissima attesa dei suoi fan e, a tre anni dal suo eclatante esordio discografico, ha rilasciato il suo nuovo album, “Il Coraggio dei Bambini” (Columbia Records/Sony Music Italy), fuori ora ovunque in formato fisico, streaming e digitale al link https://Columbia.lnk.to/ ilcoraggiodeibambini.

A proposito del “Coraggio dei Bambini”, Geolier racconta: “Il titolo dell’album è arrivato alla fine di tutto, quando ho visto che in molte delle tracce parlavo dei bambini, della loro forza, del coraggio che hanno. I bambini sono senza filtri e anche quando hanno paura di qualcosa non si fermano, ci provano sempre lo stesso a ottenerla. E anche per me e le persone che mi stanno attorno spesso è stato così. La vita ci ha messo davanti tante cose belle, ma anche tante cose difficili. Noi abbiamo deciso di avere coraggio e affrontarle proprio come fanno i bambini”.

E continua: “Con questo album ho voluto raccontare ogni pensiero, disagio, sentimento che prova un napoletano, così come lo farebbe un napoletano. È importante per me rappresentare la mia gente".

“Il Coraggio dei Bambini” è stato anticipato da “Chiagne” – già certificato disco di platino – e “Money”.

Questa la tracklist dell’album e le collaborazioni con amici e colleghi che l’artista ha voluto nel suo progetto, a testimonianza della forte stima reciproca: