Geolier, in arrivo il nuovo singolo "El Pibe de Oro": la data di uscita

L'attesa sta per finire. Venerdì 10 maggio sarà fuori ovunque "El Pibe de Oro" (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Geolier. Il brano, prodotto da Poison Beatz, è un flusso continuo di parole incastonate tra loro che danno prova di come l'artista napoletano sappia passare in qualsiasi momento da un’apertura melodica, come quella degli ultimi mesi con “I p’ me, tu p’ te” e “L’Ultima Poesia”, al rap nudo e crudo.

Una traccia che i fan forse ricorderanno bene e che aspettano da 2 mesi, da quando è stata spoilerata dallo stesso artista sui suoi social in tempi non sospetti.

E pensando al “El Pibe de Oro” è impossibile non catapultarsi direttamente allo stadio Diego Armando Maradona, dove ci sarà una festa lunga 3 giorni a Napoli e per Napoli il 21, 22 e 23 giugno.

Il 2024 già straordinario per Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74esima edizione del festival di Sanremo, con "I p'me, tu p'te" certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla posizione numero 1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200.

A marzo, poi, è uscito il singolo "L'ultima poesia" insieme a Ultimo, a oggi certificato platino e ancora alla posizione numero 2 della Classifica Top Singoli FIMI.