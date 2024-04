Gabriele Parpiglia sbarca a Radio Marte

Gabriele Parpiglia, sarà un nuovo volto di Radio Marte. Giornalista, autore, conduttore e produttore sarà al timone di un programma e della sezione podcast dal titolo “Gente di Marte” dove ospiterà i volti noti di sport, musica, spettacolo e impresa, rispetto storia e radici napoletane ma non solo.

Lunedì 6 maggio inoltre farà il suo esordio nel programma radio dalle ore 18 alle 20 per lanciare il podcast. A seguire invece verranno rilasciati sui profili social e sulle piattaforme i primi appuntamenti con il podcast. La struttura si avvale della gestione artistica e manageriale di Fabrizio Scippa, amministratore unico di The Code Srl.

Gabriele Parpiglia, classe 1979, giornalista professionista, firma di “Chi” da oltre vent’ anni, si occupa di spettacolo, attualità, cronaca e sport. Autore di numerosi programmi televisivi, come "Verissimo", "Maurizio Costanzo Show" e tanti altri. Produttore di serie tv per le più importanti piattaforme mondiali. Crea da sempre nuovi format, l’ultimo vincente è stato “Aspettando Ciao Darwin”. Adesso per lui si apre una nuova avventura in compagnia di Radio Marte e The Code Srl.