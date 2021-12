"I fratelli De Filippo", 4 milioni di telespettatori e share del 20% per il film in onda su Rai 1

3 milioni 944 mila telespettatori con uno share del 20,3%. Sono questi gli ottimi dati di ascolti de "I fratelli De Filippo", il film di Sergio Rubini andato in onda in prima serata su Rai 1 giovedì 30 dicembre.

Il film racconta la storia di Eduardo, Peppino e Titina De Filippo agli inizi del '900 a Napoli. Il padre naturale, il famoso attore e drammaturgo Eduardo Scarpetta, non li riconosce e alla sua morte non lascia loro nessuna eredità, se non quella artistica di figli d'arte. Dopo l'esordio conflittuale con la compagnia di Vincenzo Scarpetta, il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto loro.