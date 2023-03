Un film racconterà la vita di Gigi D'Alessio: l'annuncio

Un film racconterà la vita di Gigi D'Alessio. E' quanto annunciato dal cantautore napoletano nel corso di una recente lunga intervista rilasciata a Il Messaggero.

"Siamo a buon punto. Ho firmato il contratto con la produttrice Maria Grazia Saccà, che ha già trovato un coproduttore americano. Ho già incontrato lo sceneggiatore Peppe Fiore (Mare fuori, The Young Pope etc., ndr) che ha scritto praticamente tutto. Insomma, ci siamo. Il progetto prevede il racconto della mia vita fino al 1992, l’anno dell’uscita del mio primo album Lasciatemi cantare. Quindi spazio alla famiglia, gli studi al conservatorio, l’incontro con il grande Mario Merola, i miei concerti alle feste di matrimonio. È la mia storia, vera e pulita com’è. Per gli altri trent’anni, fino a oggi, poi vedremo. Magari facciamo una serie", ha spiegato l'artista partenopeo.

D'Alessio non parteciperà, però, al film nelle vesti di attore: "Storia e musiche sono le mie, va bene così. Se so chi mi interpreterà? No. E non ho preferenze. Di sicuro devono trovare uno che almeno un po’ sappia suonare e cantare".