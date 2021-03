Un Posto al Sole, tutti preoccupati per Filippo: la sua malattia

Avevano finalmente messo tutte le difficoltà alle spalle, Serena e Filippo. Le incomprensioni, la relazione di lei con Leonardo, il rapimento di lui. Addirittura la scoperta di un secondo figlio in arrivo. Ma è proprio dopo aver saputo del nascituro, che il figlio di Ferri ha iniziato a stare male.

Le sorti di Filippo Sartori, il personaggio interpretato in Un Posto al Sole da Michelangelo Tommaso, stanno mettendo in apprensione i fan. Le sue emicranie, inizialmente attribuite alla stanchezza, sono diventate così frequenti da spingerlo a rivolgersi ad uno specialista, Igor Volpicelli (che è anche al centro delle vicende di Rossella, relatore della sua tesi) per capirne la natura.

Quando sapremo dei risultati

Sarà nella puntata del 25 marzo, giovedì, che Filippo conoscerà il risultato degli esami. Ci sarà da decidere cosa fare: dopo aver raccontato a Serena – evidentemente commossa – quello che ha scoperto, le rivelerà che intende partire per Milano per un secondo consulto medico. Marito e moglie lasceranno quindi insieme per qualche giorno la città, affidando la piccola Irene a Giulia Poggi.

Il malessere di Filippo: le ipotesi

Si sprecano in rete illazioni su quale possa essere il problema di salute che affligge il figlio di Ferri. Al momento non c'è nulla di certo, ma secondo voci di corridoio pare non si tratti una cosa da poco. Insomma: potrebbe dover viaggiare ancora, e molto.

Naturalmente c'è chi presagisce il peggio, e non ne è felice ("basta tragedie per favore – scrive una fan in un gruppo social dedicato – ne abbiamo già tutti i giorni nella vita in questo particolare momento, fateci rilassare e non stare in tensione grazie") o è rassegnato all'eventualità ("Non dico che accetto questa situazione, ma secondo voi la vita non è anche questa? – scrive un'altra spettatrice – Un susseguirsi di gioie e dolori, di nascite e morte, di malattie e recuperi"); così come ci sono gli ottimisti che danno per scontato Filippo possa guarire ("È solo trama, per far uscire un po' di scena lui e Serena a cui è stato dato spazio per mesi e mesi", scrive qualcun altro).

"Che ne pensa" Google

Interessanti anche le ricerche fatte online dagli estimatori della soap partenopea. Le "previsioni di ricerca" di Google - che su quest'ultime appunto si basano - sono le seguenti, non particolarmente ottimistiche ma di certo comprensibili.